Требуется создать баннера для рекламы в фб, вк, адвордс

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки167 просмотров

Для 3х типов аудитории требуется сделать по 2 типа баннеров под адвордс, вк и фб. 

Детали в ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1S0aYzkChU18W0nutsu8aaxeKsJLMUkUJhB2D7V-bOkc/edit?usp=sharing

Сроки: Черновик в ЧТ

Утвержденный результат: ПТ

Оплата по факту либо БС. 

8 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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