Здравствуйте, нужен человек который сможет сделать дизайн сайта визитки с нормальной конверсией. Заказчик жалуется что у текущего дизайна низкая конверсия и высокий % отказов. Из того что нравится http://www.genesistp.ru/ ...
Требуется создать баннера для рекламы в фб, вк, адвордс
Для 3х типов аудитории требуется сделать по 2 типа баннеров под адвордс, вк и фб.
Детали в ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/1S0aYzkChU18W0nutsu8aaxeKsJLMUkUJhB2D7V-bOkc/edit?usp=sharing
Сроки: Черновик в ЧТ
Утвержденный результат: ПТ
Оплата по факту либо БС.
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