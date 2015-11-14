Требуется технический дизайн

Требуется технический дизайнер для отрисовки одной картинки товара. Есть желаемый формат, нужно его переделать под дизайн нашего сайта. Цена вопроса 500 руб. Писать в лс. Cделать лучше чем на скрине.

Данные все присутствуют на странице. http://www.lining.center/catalog/raketki/raketka_dlya_badmintona_li_ning_woods_n80/

Можно абсолютно все. Лишь бы подходило под дизайн сайта. Присылайте свои варианты решения в jpg.