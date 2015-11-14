Требуется технический дизайн

Имеется сайт ( enter-partners.ru/ ). Нужно в нем изменить дизайн чтобы был более стильный и солидный и оформить всё солидно, стильно. Так же сделать чтобы отображалось всё и работало во всех браузерах и в сотовых телефонах (смартфонах, планшетах). ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется технический дизайнер для отрисовки одной картинки товара. Есть желаемый формат, нужно его переделать под дизайн нашего сайта. Цена вопроса 500 руб. Писать в лс. Cделать лучше чем на скрине.
Данные все присутствуют на странице. http://www.lining.center/catalog/raketki/raketka_dlya_badmintona_li_ning_woods_n80/
Можно абсолютно все. Лишь бы подходило под дизайн сайта. Присылайте свои варианты решения в jpg.
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