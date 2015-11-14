Цветовой редизайн-магазина

Ольга, здравствуйте.

Нужен редизайн цветовой магазина, так как сейчас он похож на радугу

http://tentorium1.com/

Полный редизайн я не потяну, т.к. если всё менять - надо будет платить ещё за изменения программисту, поэтому пока цветами обойдусь

Там нужно

1. Разгрузить шапку, т.е немного изменить структуру.

2. Сделать банеры все в одной цветовой схеме

3. Цвета виджетов соцсетей

4. Цвета онлайн-поддержки

5. Мелочи по цветам переходов