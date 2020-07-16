UI/UX дизайн личного кабинета

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Закрыт37 заявок676 просмотров

Необходимо продумать и создать дизайн для личного кабинета сервиса QOT.BY

- Продумать удобство пользователей и навигацию по сайту

- Отрисовать около 7-8 страниц личного кабинета сайта

5 лет назад
cubbins11
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