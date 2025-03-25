Необходимо разработать адаптивный сайт-лендинг для компании по созданию корпоративных порталов. Тексты и структура уже подготовлены, требуется проработка изображений для завершения проекта.
UI/UX дизайн сайта по тематике CS2
Ищем креативного и опытного UI/UX дизайнера, который поможет создать стильный и запоминающийся дизайн, ориентированный на аудиторию геймеров. Необходимо разработать полный UI/UX-дизайн сайта, включая главную страницу, профиль пользователя и платежную систему. Задача включает создание удобного и интуитивно понятного интерфейса с акцентом на гейминг-стиль, визуализацию анимаций элементов и адаптацию дизайна под десктоп и мобильные устройства. Ожидаем готовый проект в Figma, понимание гейминг-тематики, умение создавать стильные анимации и динамические элементы, а также навыки в разработке дизайн-гайда (цвета, шрифты, кнопки, элементы UI).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт18 дней назад
Требуется дизайнер для разработки лендинга на платформе Tilda для авторского бренда керамики. Ожидается создание уникального и привлекательного дизайна, соответствующего концепции бренда. Оплата обсуждается отдельно.Закрытмесяц назад
Требуется разработать дизайн в Figma на основе готовых черно-белых вайрфреймов. Использовать элементы UI-кита Metronic8. Всего необходимо создать 10 страниц, которые будут использованы в верстке. Опишите свой опыт и предложите подходящие условия оплаты для выполнения работы.Закрыт18 дней назад
Требуется разработать дизайн для сайта на 3-4 страницы с использованием Figma. Проект информационного характера, ориентирован на удобство пользователей. Исполнитель получит референсы и требования к дизайну. Возможность дальнейшего сотрудничества по мере развития проекта.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $300
Необходим веб-дизайнер для завершения дизайн-проекта в Figma для интернет-магазина. Все ТЗ с правками уже представлено на платформе. Ожидается опыт работы с подобными проектами.Закрыт18 дней назад
Ищется дизайнер для создания оформления лендингов на основе готовых прототипов. Необходима верстка на платформе Тильда. Ожидается качественная работа с соблюдением заданных требований.Закрытмесяц назад
Ищется дизайнер для разработки сайта кулинарного проекта на платформе Тильда. Необходим опыт работы с Тильдой и умение создавать привлекательный дизайн, соответствующий тематике кулинарии.Закрытмесяц назад
- $60
Требуется разработать дизайн для сайта стартапа YourCode в черно-белых тонах. Исполнитель получит логотип для использования в проекте. Укажите свое портфолио и цену за одну страницу в заявке.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Требуется разработать дизайн лендинга на Figma для мобильной и компьютерной версий. Лендинг состоит из 6 блоков, для каждого блока предоставлены примеры и подробное описание. Обратите внимание на адаптивность и визуальную привлекательность дизайна.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт19 дней назад
Требуется специалист для редизайна существующего проекта с акцентом на HTML-верстку, SEO-оптимизацию и юзабилити. Необходимо адаптировать кастомные темы WordPress, разработать шаблоны страниц и меню, добавить функционал для виджетов и календаря событий. Ожидается креативный подход и идеи по улучшению сайта, а также возможность работать без сторонних плагинов. Работа должна включать детальные пометки в коде для последующих изменений.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт20 дней назад