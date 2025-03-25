Ищем креативного и опытного UI/UX дизайнера, который поможет создать стильный и запоминающийся дизайн, ориентированный на аудиторию геймеров. Необходимо разработать полный UI/UX-дизайн сайта, включая главную страницу, профиль пользователя и платежную систему. Задача включает создание удобного и интуитивно понятного интерфейса с акцентом на гейминг-стиль, визуализацию анимаций элементов и адаптацию дизайна под десктоп и мобильные устройства. Ожидаем готовый проект в Figma, понимание гейминг-тематики, умение создавать стильные анимации и динамические элементы, а также навыки в разработке дизайн-гайда (цвета, шрифты, кнопки, элементы UI).