Всем привет!Есть два сайта, где нужно заменить картинки. 1. Американский дизайн, где фото с неграми и читаемыми иностранцами, нужно подобрать картинки близкие к русскоязычным пользователям. Сайт тематика - юр.услуги. Адрес https://vk.cc/c1WZsk ...
Улучшение/Создание UI на готовой странице по аренде яхт.
Здравствуйте Алексей!
Я создал страницу, но не являюсь большим экспертом в UI, поэтому нуждаюсь в вашей помощи.
Страница: http://b9zqibv.myraidbox.de
Суть задачи
1. Если Вы скажите что UI страницы норм, но есть пункты которые по вашему можно сделать иначе (шрифты, цвет, детали и т.д.) то это было бы идеальным вариантом.
2. Если же вы считаете что UI страницы нужно делать совсем по другому и страница из за этого станет значительно лучше, то тоже хорошо ^^
Условия задачи
- Фирма для которой делается страница называется Nordship & Faurby Yacht Charter (дальше NFYC).
- NFYC официальный партнер Faurby (http://faurby.dk) и Nordship (https://www.nordship.dk/en).
- Faurby & Nordship: фирмы по строительству яхт.
- NFYC принадлежит бизнесмену (54 года) у которого есть 1 яхта от Faurby и 1 яхта от Nordship. В перспективе их будет больше.
- Услуги NFYC:
1. Сдача обеих яхт на прокат. Яхта сдается минимум на 1 неделю; важно
2. Коучинг по налогам (как купить яхту дешево и т.д.); важно
3. Тренинги для шкиперов; менее важно
- Целевая аудитория NFYC это:
1. Люди которые хотят построить яхту у Faurby или Nordship и перед этим хотят прокатится на яхте которую эти фирмы строили чтобы убедиться в качестве;
2. Разные командные мероприятия типа: team building measures, кооператив и т.д.;
3. Шкиперы которые хотят потренировался катаясь на яхте сами;
4. Люди которые хотят стать шкиперами;
5. Просто семейный отдых;
6. Бизнесмены заинтересованные в яхтах и коучинге по налогам;
- Структура и контент остается прежней то есть как на сайте сейчас.
- Логотип - (Текст: Nordship & Faurby Yacht Charter Friedhelm Ahler) будет в будущем изменен в зависимости от того как будет выглядеть страница.
- Картинки в блоке "ABOUT" на Home будут другие.
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