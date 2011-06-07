Уникализация шаблона webassyst \ shopcscript

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка111 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть интернет магазин на shop-scipt (тематика: детская одежда). Для него нужен дизайн.

Очень желательно использовать готовый шаблон+уникализация (поменять фон + цвета).

Дизайн и верстка нового _с_нуля_не рассматривается из соображений цены и сроков.

Нужна уникализация готового шаблона, или рип+верстка существующего. (предложите вариант что рипать)

Предпочтение уже готовым решениям,требующим небольшой доработки.

Жду Ваших предложений.

13 лет назад
ese
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта, одна страница.

    $70

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется разработать дизайн сайта букмекерской конторы. Верстать не надо! По сути разработка одной страницы. Описание: - Над шапкой в одну строку текстовое меню 3-4 пункта (меню повторяется в "подвале") и форма авторизации ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Шаблон сайта

    Требуется создать легкий пастельный дизайн для сайта.. не загруженный лишними деталями указывайте цены

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта на основании набросков сетки

    Необходимо разработать дизайн сайта. От заказчика есть перечень блоков, присутствующих на странице (см. аттач) По сути это - схематичное изображение главной страницы сайта и функциональной страницы «проекты/продукты». После согласования этих 2х страниц останется согласовать страницу продукта. Просьба писать предложения ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модернизация дизайна сайта

    Необходимо модернизировать дизайн сайта http://www.vernitas.lt/ Стиль оставить тот же, но сделать дизайн более современным и исправить явные ошибки. Просьба все предложения писать в проекте, - они скрыты от других исполнителей. На личку/аську/мыло отвечать не буду. Спасибо!

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется создать платник для партнерской програмы

    $100

    Требуется нарисовать платник для партнерской программы. Нужно нарисовать только главную страницу и подверстать под браузеры. Готов работать на постоянной основе, нужно будет много платников.

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн для веб-сайта, срочно

    $250

    Здравствуйте,необходимо разработать простой стильный дизайн в европейском стиле ! Работаем до полного утверждения заказчиком ! Здравствуйте,Уважаемые фрилансеры ! Предоставть необходимо первый концепт уже к завтра к обеду ! Макет простенький так что думаю проблем не возникнет по времени. Схема ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    13 лет назад