Добрый вечер ! Нужно создать шаблона на Bootstrap с моим логотипом ! Шаблон должен быть очень просто (сверху мой логотип, немного ниже меню) и контент с футтером. Никаких левых или правых меню мне не надо (стандарт ...
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Уникальный, дизайн для псевдо СДЛ Женский, WP
Доброго времени суток! нужен уникальный дизайн для псевдо СДЛ Женской тематики. Кто - нить возьмется? Хотелось бы услышать цены...
Интересует журнальный вид, галерея, меню, удобное юзалибити...
Спасибо, всем, кто откликнулся! Я наверное ввел всех в заблуждение, нужен ШАБЛОН для WP с уникальным дизайном... Не готов пока платить более 250$... ограничен в бюджете...
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