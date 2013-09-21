Уникальный, дизайн для псевдо СДЛ Женский, WP

Доброго времени суток! нужен уникальный дизайн для псевдо СДЛ Женской тематики. Кто - нить возьмется? Хотелось бы услышать цены...

Интересует журнальный вид, галерея, меню, удобное юзалибити...

Спасибо, всем, кто откликнулся! Я наверное ввел всех в заблуждение, нужен ШАБЛОН для WP с уникальным дизайном... Не готов пока платить более 250$... ограничен в бюджете...