Уникальный дизайн.

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Уникальный, дизайн для псевдо СДЛ Женский, WP

Доброго времени суток! нужен уникальный дизайн для псевдо СДЛ Женской тематики. Кто - нить возьмется? Хотелось бы услышать цены...

Интересует журнальный вид, галерея, меню, удобное юзалибити...

Спасибо, всем, кто откликнулся! Я наверное ввел всех в заблуждение, нужен ШАБЛОН для WP с уникальным дизайном... Не готов пока платить более 250$... ограничен в бюджете...

10 лет назад
olbu
Олег 
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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