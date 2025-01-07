Услуги веб-дизайнера и графического дизайнера

Необходимы услуги веб-дизайнера для создания сайта, а также графического дизайнера для разработки логотипа и карточек инфографики. Сроки выполнения не установлены, оплата обсуждается. Работы будут оцениваться на основе портфолио. Присылайте резюме с примерами работ и расценками на услуги.