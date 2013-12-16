Установить WordPress. Отредактировать шаблон

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок145 просмотров

Здравствуйте.Задатча такова: нужно установить Вордпресс,потом шаблон (шаблон в приложении).Шаблон нужно отредактировать: изменить названия разделов и убрать из шапки изобрпжение мишени и графика. От Вас цена в заявке обязательно.

WordPress
11 лет назад
Mimo_de_Janeiro
Григорий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Pow_design
Евгений 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Евгений оперативно выполнил задание,учёл все требования,терпеливо делал поправки, а также внёс несколько своих полезных идей,которые с лёгкостью воплотил в проекте.Рекомендую Евгения всем заказчикам, и с удовольствием продолжу дальнейшее сотрудничество.
Отличный как заказчик, хороший как человек. Григорий оплатил работу своевременно без всяких задержек, не вносил не каких изменений в тз, терпеливо ожидал результата, всем рекомендую данного заказчика, а сам надеюсь на дальнейшее сотрудничество 5+.

Заявки фрилансеров

Pow_design
Евгений 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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