Установить WordPress. Отредактировать шаблон

Отличный как заказчик, хороший как человек. Григорий оплатил работу своевременно без всяких задержек, не вносил не каких изменений в тз, терпеливо ожидал результата, всем рекомендую данного заказчика, а сам надеюсь на дальнейшее сотрудничество 5+.