Конкурс проводится для дальнейшего выбора дизайнера на весь проект!!! Расположение блоков не должно меняться. Улучшать можно только стили, цветовое решение. Сейчас цвета подобраны с учетом целей конверсии. Текст кастомный (не ищите ошибок:)).
Установка шаблона
Необходимо установить шаблон для сайта на движке Joomla.
Заявки фрилансеров
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