Нужен хороший дизайнер, знающий толк в разработке интернет магазинов. Работа удаленная, но должна быть возможность встреч для корректировки работы и обсуждения этапов работы. Обязательно КИЕВ и хорошее портфолио.
Установка Wordpress шаблона. Настройка PrestaShop.
Добрый день специалистам и любителям.
Два сайта с общей тематикой. Первый Блог - Форум, второй Каталог.
Сайт №1.
1. Интеграция нового шаблона paragrams.wpshower.com
2. Установка phpBB3.
3. Настройка шрифтов, меню и логотипов.
Сайт №2.
1. Настройка PrestaShop.
2. Установка нового шаблона kamel.kelkoul.free.fr/matrice/
3. Настройка шрифтов и логотипов.
Оценивайте ваши силы и бюджет работы. Расширенное ТЗ отправляются на почту. Пишите.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужно на уже установленную тему WP нарисовать дизайн на основе предоставленных исходников. Сверстать его и натянуть. Так же нужно разработать банер и нарезать несколько картинок для размещения их в статьях. Дизайн нужен не сложный,восновном повырезать ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $150
Нужно сделать шапку для сайта, в формате PSD размером 1425х555 В прикрепленном файле макет того что должно быть . С правой стороны рисунок лица Роберта Киосаки (должно быть похоже), ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $200
dom-modi.byДизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Изменение дизайна сайта: ( www.garhi.ru), что требуется: 1) щелчок по логотипу должен приводить к возврату на главную страницу, но не на заставку. 2) изменение главного меню навигации по основным разделам – использование выпадающих списков, ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен редизайн сайта + посадка на рабочую CMS Drupal, либо на любую новую CMSДизайн сайтов2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Необходимо нарисовать шаблон сайта по продаже спецодежды и средств защиты, который базируется на CMS WebAsyst (ШопСкрипт). У меня есть примерное понимание как дролжно быть, но дизайнер должен быть не тупым исполнителем, которому ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $300
Необходим дизайн сайта-портала (только PSD и описание шрифтов/цветов таблиц) + логотип. ТЗ на дизайн - во вложении, особой обработки графики он не требует, с технической точки зрения весьма нетрудный в исполнении. Нужен строгий портальный ...Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется создание дизайна вебстудии. Нравится wezoom.com.ua/ в таком-же стиле. Лого в приложеном файле. В заявке обязательно указывайте ссылку на портфолио (желательно подобные ...Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, Задача: нарисовать и сверстать страницу (одну) по примеру. Пример: http://www.gazeta.ru/vkontakte/ Приоритет: быстро и качественно.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад