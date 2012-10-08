Установка Wordpress шаблона. Настройка PrestaShop.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки139 просмотров

Добрый день специалистам и любителям.

Два сайта с общей тематикой. Первый Блог - Форум, второй Каталог.

Сайт №1.

1. Интеграция нового шаблона paragrams.wpshower.com

2. Установка phpBB3.

3. Настройка шрифтов, меню и логотипов.

Сайт №2.

1. Настройка PrestaShop.

2. Установка нового шаблона kamel.kelkoul.free.fr/matrice/

3. Настройка шрифтов и логотипов.

Оценивайте ваши силы и бюджет работы. Расширенное ТЗ отправляются на почту. Пишите.

PrestaShopWordPress
13 лет назад
aleksandrua
Александр 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

game_Racer
Роман 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня
Отличная работа, приятно сотрудничать. Уровень и отношение вызывает уважение!
Сотрудничество прошло успешно.

Заявки фрилансеров

game_Racer
Роман 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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