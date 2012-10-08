Установка Wordpress шаблона. Настройка PrestaShop.

Нужно на уже установленную тему WP нарисовать дизайн на основе предоставленных исходников. Сверстать его и натянуть. Так же нужно разработать банер и нарезать несколько картинок для размещения их в статьях. Дизайн нужен не сложный,восновном повырезать ...