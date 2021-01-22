UX/UI дизайн макета. Доработка

Дизайн сайтовЗакрыт27 заявок469 просмотров
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Есть макет и концепт дизайна для сайта доски-объявлений. 

Необходимо доработать структуру, взаимосвязь элементов личного кабинета пользователя и вывода информации на сайте. 

3 года назад
leshya01
29 летКазахстан
4 года в сервисе
Была
год назад