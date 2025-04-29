Требуется веб-дизайнер для создания одностраничного лендинга на Tilda под мероприятие. Необходимо учесть адаптацию для мобильных устройств и визуальную стилистику бренда. Проект должен быть вовлекающим и чистым, без визуального шума. Опыт работы с инфопродуктами и личным брендом будет плюсом. Бюджет 5–7 тыс. руб., сроки обсуждаемы.
UX/UI дизайнер для доработки web-приложения
Ищем UX/UI дизайнера для доработки web-приложения. Нужен специалист с опытом в UX и UI для улучшения существующего флоу. Основной инструмент — Figma. Работа удалённая, сдельная, требуется завершить до конца недели. Требуется опыт в UX-исследованиях и отрисовке интерфейсов для web и mobile, навыки коммуникации с разработчиками по макетам, умение проводить UX-ревью. Возможность продолжить сотрудничество на проектной основе по мере появления новых задач.
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