UX/UI дизайнер для доработки web-приложения

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Открыт8 заявок151 просмотр

Ищем UX/UI дизайнера для доработки web-приложения. Нужен специалист с опытом в UX и UI для улучшения существующего флоу. Основной инструмент — Figma. Работа удалённая, сдельная, требуется завершить до конца недели. Требуется опыт в UX-исследованиях и отрисовке интерфейсов для web и mobile, навыки коммуникации с разработчиками по макетам, умение проводить UX-ревью. Возможность продолжить сотрудничество на проектной основе по мере появления новых задач.

FigmaUI/UXСоздание пользовательских интерфейсов
21 час назад
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