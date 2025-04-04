Веб-дизайн для нестандартного агентства Tilda

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок9 просмотров

Требуется веб-дизайнер для создания сайта нестандартного агентства с использованием платформы Tilda. Необходимо реализовать много скролл-анимации, кастомную сетку и необычные переходы между разделами сайта.

TildaДизайн сайтовСоздание сайтов
23 дня назад
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Ксения
 
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23 дня назад