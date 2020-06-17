Веб дизайн для салона красоты

Доброго дня!

Анастасия, в поиске человека способного грамотно и в срок выполнить часть работы по созданию нового сайта, а именно веб дизайн.

Есть пример который идеально для нас подходит, только нужно добавить наших адаптировать под нашу стилистику.

кол-во шаблонов 6-7

отдельно для мобильной версии

сайт - пример https://backstage.ua/

подробности можем обсудить по телефону