Веб дизайн для салона красоты

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка195 просмотров

Доброго дня!

Анастасия, в поиске человека способного грамотно и в срок выполнить часть работы по созданию нового сайта, а именно веб дизайн.

Есть пример который идеально для нас подходит, только нужно добавить наших адаптировать под нашу стилистику. 

кол-во шаблонов 6-7

отдельно для мобильной версии

сайт - пример https://backstage.ua/

подробности можем обсудить по телефону

5 лет назад
guest_15924701571204
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад
67 отзывов
5 лет назад

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