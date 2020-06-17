Ищем дизайнера для прорисовки страниц сайта в указанном стиле (исходники и стиль будут предоставлены в ТЗ). Все особенности стиля и подробности будут указаны при личном общении с исполнителем Количество страниц: 25 ...
Веб-дизайн сайта
Добрый день! Есть сайт devur.com. Необходим редизайн сайта. Примеры, на основе которых хотелось бы его получить:
цвета для оформления основные: черный, белый, серый
Но готовы рассматривать и другое видение.
Хотели бы получить несколько вариантов для выбора.
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