Веб-дизайн сайта

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Закрыт72 заявки1583 просмотра

Добрый день! Есть сайт devur.com. Необходим редизайн сайта. Примеры, на основе которых хотелось бы его получить:

https://znwr.ru

https://loverepublic.ru/

https://12storeez.com/

цвета для оформления основные: черный, белый, серый

Но готовы рассматривать и другое видение. 

Хотели бы получить несколько вариантов для выбора.

5 лет назад
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