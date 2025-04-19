Необходимо сделать логотип и веб-дизайн сайта с адаптивным дизайном для мобильных устройств.

Тематика "займы под залог недвижимости", пример конкурента zaim-zalog ru.

Тексты со структурой сайта предоставим.

Делать в Figma.

Дизайн необходимо сделать одной типовой структурой, но три варианта дизайна (для трех разных зеркал сайтов на разных доменах, чтобы дизайн немного отличался - использовать разные оттенки и картинки/фото).