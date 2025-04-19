Ищется креативный дизайнер для разработки логотипа и создания сайта на платформе Тильда. Необходима адаптивная верстка и визуал для социальных сетей, основанный на основном дизайне. Опыт работы с Тильдой от 2 лет обязателен. Отклик с портфолио приветствуется.
Веб-дизайн сайта "займ под залог недвижимости", адаптивный дизайн
Необходимо сделать логотип и веб-дизайн сайта с адаптивным дизайном для мобильных устройств.
Тематика "займы под залог недвижимости", пример конкурента zaim-zalog ru.
Тексты со структурой сайта предоставим.
Делать в Figma.
Дизайн необходимо сделать одной типовой структурой, но три варианта дизайна (для трех разных зеркал сайтов на разных доменах, чтобы дизайн немного отличался - использовать разные оттенки и картинки/фото).
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