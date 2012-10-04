Не нужно ничего навороченного, достаточно простой темплейт, светлый (!), без фонов или мозаики {бэкграунд:#fff;}, не перегруженный графикой, но, при этом, чтобы приятно смотрелся + резка, разумеется. В хедере: слева - простое лого, ...
Веб-дизайнер
Ищу веб-дизайнера на длительное взаимодействие. Круг задач - текущая дизайренская поддержка существующих веб-проектов, разработка дизайна создаваемых сайтов.
Требования простые - профессиональное занятие веб-дизайном на фрилансе фул тайм, адекватность.
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