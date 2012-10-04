Веб-дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт36 заявок313 просмотров

Ищу веб-дизайнера на длительное взаимодействие. Круг задач - текущая дизайренская поддержка существующих веб-проектов, разработка дизайна создаваемых сайтов.

Требования простые - профессиональное занятие веб-дизайном на фрилансе фул тайм, адекватность.

13 лет назад
baturin
Олег 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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