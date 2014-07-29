Приветствую всех! Необходимо сделать интерактивную главную страницу. Интерактивность заключается в том, что при наведении на картинку, которая служит ссылкой на другую страницу – остальная часть страницы затемнялась, а сама картинка выделилась ярким ободком и внизу ...
Веб дизайнер
Нужен опытный дизайнер, который может делать дизайны сайтов, у которого есть опыт работы и портфолио + отзывы на этом сервисе. Работа удаленная, зарплата 1250$ в мес. работать нужно только в будние дни, по 6 часов, график выбираете сами.
Кидайте свои заявки или пишите лс, я рассмотрю заявку каждого.
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