Веб дизайнер

$1250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт27 заявок346 просмотров

Нужен опытный дизайнер, который может делать дизайны сайтов, у которого есть опыт работы и портфолио + отзывы на этом сервисе. Работа удаленная, зарплата 1250$ в мес. работать нужно только в будние дни, по 6 часов, график выбираете сами.

Кидайте свои заявки или пишите лс, я рассмотрю заявку каждого.

11 лет назад
yura123
Юрий 
27 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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