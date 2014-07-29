Веб дизайнер

Нужен опытный дизайнер, который может делать дизайны сайтов, у которого есть опыт работы и портфолио + отзывы на этом сервисе. Работа удаленная, зарплата 1250$ в мес. работать нужно только в будние дни, по 6 часов, график выбираете сами.

Кидайте свои заявки или пишите лс, я рассмотрю заявку каждого.