Требуется веб-дизайнер для создания дизайна админки с возможностью верстки под React или Vue. Также рассматриваются команды, способные выполнить весь проект под ключ с последующей поддержкой. Подробное техническое задание и примеры конкурентов предоставлены во вложении.
Веб-дизайнер для доработки сайта
Нужен веб-дизайнер для визуальной доработки и улучшения UX существующего сайта. Работа с уже готовым сайтом: необходимо подсветить сильные стороны, убрать лишнее и сделать акценты, привести всё к единому стилю. Идеальный кандидат имеет опыт работы с лендингами и понимает, как пользователь взаимодействует с сайтом. Требуется прислать ссылку на портфолио, стоимость работы и примерные сроки.
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