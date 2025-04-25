Веб-дизайнер для доработки сайта

Нужен веб-дизайнер для визуальной доработки и улучшения UX существующего сайта. Работа с уже готовым сайтом: необходимо подсветить сильные стороны, убрать лишнее и сделать акценты, привести всё к единому стилю. Идеальный кандидат имеет опыт работы с лендингами и понимает, как пользователь взаимодействует с сайтом. Требуется прислать ссылку на портфолио, стоимость работы и примерные сроки.