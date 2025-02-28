Веб-дизайнер для изменения визуала сайта на Тильде

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок7 просмотров

Ищу веб-дизайнера для быстрого изменения визуала сайта, разработанного на платформе Тильда, с использованием zero block. Требуется оперативность и креативность в подходе к дизайну.

TildaДизайн сайтов
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Кристина
 
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