Создайте современный адаптивный дизайн сайта для сервиса Virtual Staging AI, который привлекает риэлторов и дизайнеров. Проект включает 3 главные страницы и необходимые страницы для регистрации. Дизайн должен быть современным, с акцентом на визуальный контент и призывом к действию. Выходные файлы: Figma с полной дизайн-системой и макеты для Desktop, Tablet и Mobile.
Веб-дизайнер для изменения визуала сайта на Тильде
Ищу веб-дизайнера для быстрого изменения визуала сайта, разработанного на платформе Тильда, с использованием zero block. Требуется оперативность и креативность в подходе к дизайну.
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