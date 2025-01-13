Маркетинговое агентство ищет дизайнера для удаленной работы. Основные задачи: разработка дизайна сайтов и лендингов, создание презентаций, PDF-документов, брендбуков, а также дизайн для соцсетей и рекламных материалов. Требуется опыт от 1 года и уверенное владение графическими редакторами, знание UX/UI.