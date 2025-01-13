Веб-дизайнер для кафе сайта и рекламного баннера

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Ищется веб-дизайнер для разработки сайта кафе. Перед началом работы будет тестовое задание на создание рекламного баннера. Требуется опыт в веб-дизайне, знание графических редакторов и наличие портфолио.

Дизайн сайтовСоздание баннеров
4 месяца назад
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