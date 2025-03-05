Веб-дизайнер для проекта на Squarespace

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка8 просмотров

Ищем веб-дизайнера для улучшения визуального оформления и шрифтов на сайте, созданном на платформе Squarespace. Сайт посвящён шахматным занятиям на английском языке. Кандидат должен свободно владеть английским и иметь опыт работы с ChatGPT.

2 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Малика
 
32 года
2 месяца в сервисе
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месяц назад
2 месяца назад
Алина
 
23 года
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад