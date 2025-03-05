Веб-дизайнер для проекта на Squarespace

Необходимо разработать UX/UI дизайн для веб-приложения в сфере недвижимости. Проект включает листинг, каталог объектов, детальную страницу, функции шаринга и авторизации, а также упрощенный личный кабинет. Имеются wireframes и концепция главного экрана. Ищем специалиста с опытом в дизайне сайтов-каталогов и адаптации макетов для разработки.