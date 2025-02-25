Требуется разработка дизайна 8-10 страниц для сайта. Все страницы будут иметь схожие элементы, поэтому важно создать единый стиль и гармоничное оформление. Ожидается работа с графическими элементами и адаптация дизайна под разные устройства.
Веб-дизайнер для разработки сайта на Tilda
Ищу дизайнера для разработки сайта на Tilda. Нужен простой сайт их стандартных блоков за подробностями в лс.
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