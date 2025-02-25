Ищется дизайнер на постоянную удаленную работу для создания картинок для продуктовых страниц интернет-магазина. Основные задачи: обработка фотографий, работа с Photoshop, создание и редактирование листингов на платформах как Amazon и eBay. Требуется опыт работы с пакетом Adobe 2+ года и базовое знание английского. Знание HTML будет плюсом. Необходимо выполнить тестовое задание.