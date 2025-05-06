Требуются рекомендации по обновлению дизайна сайта для desktop и мобильных интерфейсов. Необходимо предоставить конкретные примеры изменений, таких как уменьшение шрифта и выравнивание цветовой гаммы. Идеальный вариант для начинающего фрилансера, который хочет получить положительные отзывы и дополнить портфолио.
Веб-дизайнер для разработки стиля и дизайна курсов онлайн-школы
Требуется веб-дизайнер для разработки стиля и дизайна на новые курсы для крупной онлайн-школы. Напишите мне в личку сразу с портфолио, кто готов(а) взяться, обсудим условия. Только для опытных дизайнеров.
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