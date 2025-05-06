Веб-дизайнер для разработки стиля и дизайна курсов онлайн-школы

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Открыт7 заявок25 просмотров

Требуется веб-дизайнер для разработки стиля и дизайна на новые курсы для крупной онлайн-школы. Напишите мне в личку сразу с портфолио, кто готов(а) взяться, обсудим условия. Только для опытных дизайнеров.

Дизайн сайтов
15 часов назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Кристина
 
24 года
3 месяца в сервисе
Была
3 часа назад
1 отзыв
11 часов назад
Лучший веб-дизайнер мая
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
2 часа назад
28 отзывов
14 часов назад
Иван
 
31 год
3 дня в сервисе
Был
6 часов назад
15 часов назад
Евгени
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
12 часов назад
2 отзыва
15 часов назад
Илья
 
26 лет
2 года в сервисе
Был
19 минут назад
28 отзывов
15 часов назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 часа назад
61 отзыв
15 часов назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
169 отзывов
15 часов назад
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