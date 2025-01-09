Веб-дизайнер для сайта кафе

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Требуется веб-дизайнер для разработки сайта кафе. Сначала будет тестовое задание на создание рекламного баннера. Необходим опыт в веб-дизайне и умение работать с графическими редакторами. Наличие портфолио и прайса обязательно.

Дизайн сайтовСоздание баннеров
4 месяца назад
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