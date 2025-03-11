Необходимо разработать дизайн для сайта недвижимости с концепцией, схожей с автофэйс и checklic. Ожидается передизайн, который будет включать элементы, такие как галочка для проверки собственников. Важно учитывать структуру и стилистику, а также использовать Figma для создания макета.