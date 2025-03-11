Веб-дизайнер для сайта-визитки в Figma

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Ищу веб-дизайнера для разработки сайта-визитки в Figma. Проект должен включать мобильную версию. В отклике необходимо указать стоимость дизайна одного блока и примеры предыдущих работ.

FigmaДизайн сайтов
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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