Веб-дизайнер для создания лендинга на Tilda

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Открыт6 заявок162 просмотра

Ищу веб-дизайнера (Tilda) для создания лендинга под мероприятие. Нужно разработать одностраничный лендинг на Tilda, который будет вести на тг бот и собирать данные. Также нужно адаптировать под мобильную версию и учесть визуальную стилистику бренда. Важно, чтобы всё было вовлекающе и чисто, без визуального шума. Опыт в дизайне под инфопродукты/психологию/личный бренд будет плюсом. Бюджет 5–7 тыс. руб., сроки обсуждаемые.

TildaАдаптивный дизайнДизайн лендингов
20 часов назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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