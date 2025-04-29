Ищу веб-дизайнера (Tilda) для создания лендинга под мероприятие. Нужно разработать одностраничный лендинг на Tilda, который будет вести на тг бот и собирать данные. Также нужно адаптировать под мобильную версию и учесть визуальную стилистику бренда. Важно, чтобы всё было вовлекающе и чисто, без визуального шума. Опыт в дизайне под инфопродукты/психологию/личный бренд будет плюсом. Бюджет 5–7 тыс. руб., сроки обсуждаемые.