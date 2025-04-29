Требуется разработка дизайна интернет-магазина доставки еды в соответствии с техническим заданием. В заявке обязательно указать сроки выполнения, стоимость и контакты.
Веб-дизайнер для создания лендинга на Tilda
Ищу веб-дизайнера (Tilda) для создания лендинга под мероприятие. Нужно разработать одностраничный лендинг на Tilda, который будет вести на тг бот и собирать данные. Также нужно адаптировать под мобильную версию и учесть визуальную стилистику бренда. Важно, чтобы всё было вовлекающе и чисто, без визуального шума. Опыт в дизайне под инфопродукты/психологию/личный бренд будет плюсом. Бюджет 5–7 тыс. руб., сроки обсуждаемые.
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