Веб-дизайнер для создания сайта на английском языке в Figma

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Требуется веб-дизайнер, который сможет создать сайт на английском языке с использованием Figma. Ожидается высокое качество работы и креативный подход к дизайну. Будет полезен опыт в разработке интерфейсов и знание современных тенденций веб-дизайна.

FigmaUI/UXДизайн сайтовСоздание пользовательских интерфейсов
22 дня назад
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