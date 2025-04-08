Ищется веб-дизайнер для разработки сайта нестандартного агентства на платформе Tilda. Задача включает реализацию скролл-анимации, создание кастомной сетки и разработку необычных переходов между разделами. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.
Веб-дизайнер для создания сайта на английском языке в Figma
Требуется веб-дизайнер, который сможет создать сайт на английском языке с использованием Figma. Ожидается высокое качество работы и креативный подход к дизайну. Будет полезен опыт в разработке интерфейсов и знание современных тенденций веб-дизайна.
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