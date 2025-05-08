Веб-дизайнер и графический дизайнер для сайта и инфографики

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Открыт4 заявки26 просмотров

Требуется веб-дизайнер для создания сайта, логотипа и нескольких карточек инфографики. Интересуют UX/UI дизайнер, графический дизайнер и дизайнер инфографики. Сроков нет, оплата по договоренности. Тестового задания не будет, будет рассматриваться портфолио. Необходимо присылать резюме с примерами работ и ценник за услуги.

UI/UXДизайн сайтовСоздание инфографикиСоздание логотипов
18 часов назад
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