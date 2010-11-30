Веб дизайнер на долговременное сотрудничество

$500
Дизайн сайтовЗавершен2 заявки433 просмотра
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Веб-студия ищет дизайнера из Западной Украины на удалённую работу.

Основные требования и условия:

- CMS Joomla

- опыт работы

- лояльное отношение к клиентам, а не отношение "от точки до точки"

- предоплата 50%, остальная оплата после сдачи проекта

- креативность

- современный дизайн на +5 лет вперед

- соблюдение сроков

- порядочность и адекватность

- быстрота реакции на задачи

- 1-3 проекта в месяц

- художественное образование

- наличие портфолио

13 лет назад
Roland777
Евгений 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
hanna_design
Анна 
35 летБеларусь
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$350
Отзыв недоступен.
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