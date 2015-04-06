Веломторс

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок113 просмотров

Добрый день.

Меня зовут Анна.

Наша компания занимается производством - велосипедов, мотоциклов, скутеров, квадроциклов, снегоходов.

На данный момент наша компания ВЕЛОМОТОРС в поисках дизайнера для разработки сайта нашей компании.

У нас есть сайт http://www.velomotors.ru, но на наш взгляд он устарел и хотим сделать абсолютно новый.

В прикреплении отправляю наше ТЗ.

Сроки создания 3 недели.

Сообщите стоимость.

10 лет назад
VELOMOTORS1
Анна 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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