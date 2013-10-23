Верстка из PSD, адаптивная на jquery

Здравствуйте! Нужен дизайн для одностраничного сайта. Есть ТЗ и пример желаемого результата. Предлагайте сроки выполнения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать сайт, страницы в PSD есть, в архиве скрины, верстка на jquery + кроссбраузерность.
Просьба всем указывать в заявке цену и сроки!
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