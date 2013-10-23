Верстка из PSD, адаптивная на jquery

$100
Дизайн сайтовЗавершен13 заявок323 просмотра
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Необходимо сверстать сайт, страницы в PSD есть, в архиве скрины, верстка на jquery + кроссбраузерность.

Просьба всем указывать в заявке цену и сроки!

jQuery
10 лет назад
al430
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
nikolas6749
Николай 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$97
2 дня
На 3+
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