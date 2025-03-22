Необходимо сверстать страницу для сайта на WordPress, основываясь на предоставленном PDF файле. Объем работы составляет 4-5 страниц с текстом и изображениями. Требуется создать HTML-файл, который будет вставлен в редактор WordPress.
Верстка - редизайн существующего проекта
Нужен креативный специалист. Который, не только может выполнить поставленную задачу на основании предоставленного ТЗ, но и сможет предложить свои неординарные решения, которые будут способствовать лучей работе сайта (скорости загрузки) и его юзабилити. А также, специалист который понимает что такое SEO оптимизация сайта, и как это сделать.
Если можете предоставить свои идеи по концепции (которые улучшат параметры сайта) с удовольствием выслушаю.
Конкретных сроков на выполнении проекта не ставлю. Но желательно не пол года…
Акцент делаем на: SEO оптимизацию сайта; скорость загрузки; юзабилити
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Взять костомную тему вордпресс: Astra, GeneratePress, OceanWP, Neve и отредактировать под потребности (но скорее всего, придется верстать тему с нуля). Возможно, вы можете предложить лучше вариант темы.
Для визуализации, как все должно выглядеть, берем сайт https://www.shkolazhizni.ru/
- Сверстать шаблон страниц, для отображения постов-публикаций блоками, на СТРАНИЦАХ и РУБРИКАХ "template_include".
Пример как мне нужно, в прикрепленном файле.
МЕНЮ
Необходимо около четырех разных (визуально) меню. Для разных проектов, чтобы разные сайты, не были похожи один на другой. Думаю лучше необходимое меню подключать закачиванием папки с кодом через FTP. Во избежание лишнего кода на хостинге, чтобы все грузилось быстрее. Обсудим. Выслушаю предложения.
БЛОК №1
Календарь событий. Прмер https://www.calend.ru/ Даже не знаю что добавить, и так понятен функционал и какова его роль.
БЛОК №2; №3; №4; №5; №6; №7;
Здесь все понятно. Как отображается здесь https://www.shkolazhizni.ru/ так-же это реализовать. Если имеете свои предложения. Обсудим.
БЛОК №8
Будет применятся для этого сайта https://happybirthdaycardz.com/ Необходимо сделать отображение кнопки "More" (Читать подробнее)
- Обязатьельно 4 sidebar. LEFT sidebar; LEFT INNER sidebar; RIGHT sidebar; RIGHT INNER sidebar и центальная колонка (чтобы сайдбары отключались где необходимо. Например: показать на главной, показать в публикациях, или вообще не отображать ....)
ВИДЖЕТЫ.
ОБСУДИТЬ. Сделать чтобы виджеты можно было создать-отобразить в нужных местах:
- между блоков (в шаблоне) на страницах и рубриках.
- над заголовком статьи;
- под заголовком статьи;
- под статьей;
Показать-пометить место в файле, где этот код вставлять, для отображения виджета.
!? ОБСУДИТЬ. Чтобы виджеты не перегружали тему, ВОЗМОЖНО вставлять код рекламы непосредственно в файл. Показать-пометить место в файле, где этот код вставлять, для отображения виджета.
ТЕСТЫ
Такое возможно реализовать??? https://www.shkolazhizni.ru/test/51/
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1. На моем сайте https://happybirthdaycardz.com/ применяется тема Atahualpa, в которой встроен свой SEO блок для постов (он простенький, три поля "Body Title Single Pages", "Meta Title", "Meta Description". Возможно также лучше сделать в новой теме свой SEO блок??? Чтобы не перегружать установкой SEO плагина.
Необходимо перенести существующие на проекте https://happybirthdaycardz.com/ "Body Title Single Pages", "Meta Title", "Meta Description", в новую тему.
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2. !!! Важно. Медиафайлы. Вордпресс имеет паскудную опцию, создавать дополнительные размеры картинок. Устранить создание не нужных размеров картинок. Чтобы в папке медиафайлы, были только нужные размеры.
Возможно-ли написать скрипт, который удалит УЖЕ созданные на хостинге размеры картинок. Чтобы задать для удаления не нужные размеры, а скрипт ночью (чтобы не перегружать запросами) хостинг, будет удалять, то что не нужно???
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3. Для страницы "Сднем рождения по именам" сделать красивое адаптивное миню (код вставляется в самой странице) https://happybirthdaycardz.com/stranitsa-otkrytki-den-rozhdeniya-imena/
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4. Имею на сайте файл соц. кнопки "Поделится". Необходимо добавить соц. кнопки "Поделится в Instagram", "Добавить в избранное" и отправить на почту (почта должна открываться НЕ виндовская, которая по умолчанию)
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5. Хлебные крошки. Если сиволов много, то те слова, последние, нужно чтобы не отображались (эффект затухания) ???
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6. Не применять сторонних плагинов. Весь функционал должен быть в теме.
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7. Программисту, делать пометки в коде, чтобы потом легче вспоминать что и как (если необходимо будет корректировка, исправления)
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8. Чтобы ко всем ID и классам был прописан CSS хотя-бы "margin 0", чтобы это все быстро находилось посредством F 12
---
9. Возможно-ли сделать, чтобы в блоках, №2; №3; №4; №6; №7; №8, а в опции "Похожие публикации", картинки которые отображаются маленькими превюшками, не создавались дополнительные маленькие размеры, а оригинальная загруженная картинка уменьшалась. Чтобы в папке медиа файлы, не теражировалось огромное количество картинок с разным размером ????
---
10. Красивое отображение заголовка и текста (шрифт) в СТАТЬЯХ (блоки навигация по статье) Посмотреть, как в Яндекс Дзен отображается текст
---
11. Все надписи русским-английским языком на кнопках, пометках, опциях НЕОБХОДИМО указать где это находится, для перевода под нужный язык.
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12. Сделать вход на сайт, с помощью аккаунта в соц. сетях
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13. ??? Подумать нужно или нет. Реализовать слайдер, в котором отобразить картинки публикаций, из указанных рубрик.
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14. Реализовать похожие публикации в конце каждой публикации-поста, а также в сайдбарах (если необходимо).
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15. more В редакторе публикаций, сделать 2 кнопки "more". Для картинок и для статей (код имею для второй кнопки).
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16. чтобы в колонках, красиво отображались вертикальные картинки (как например в pinterest.com)
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17. Рреализовать "прикрепить публикацию". Чтобы можно было прикрепить публикацию-пост, к одной или нескольким рубрикам. Чтобы прикрепленные посты, не суммировались к количеству постов указанных к отображению (покажу как это реализовано на https://happybirthdaycardz.com/)
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18. Анимация на открытках. Сделать кнопку "Включить эффекты". Чтобы анимация запускалась с отложенной загрузкой, это здесь https://happybirthdaycardz.com/zhelayu-tebe-ispolneniya-zhelanij/ И чтобы была возможность эту кнопку убрать, если кнопка не нужна для другого проекта.
FOOTER
В фотер 4 колонки (если не нужно 4 колонки, то сделать возможным удаление, чтобы не было 4 колонки). Разнообразить визуально фотер несколькими дизайнами (как уменьшить код? Читаем раздел "Меню" в верху) .
По итогу, заполисать видео обзор, как весь этот функционал настраивать.
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