Необходимо разработать дизайн сайта для IT компании.
Верстка сайта из макета Psd + правка движ.VaM Shop
Работы много, не на один день.
Главное требование к исполнителю – ответственность! Человек с креативным мышлением, который смог бы подсказать или помочь, если видит, что можно сделать лучше. Самая грязная работа исполнителей - делают то, что на виду. Например, натянули шаблон, а страницу регистрации оставили без изменений исходя из того, что заказчик ничего не говорил про шаблон регистрации. Поэтому большая просьба - выполнить работу ответственно. Я, в свою очередь, постараюсь максимально помочь в доработке и доделке сайта, так как движок знаю очень хорошо и сам переделывал его. Поэтому не стесняйтесь спрашивать, что и где находится и как оно туда попало.
Основанная задача - доверстать сайт, а именно натягивания шаблонов, которые есть в тех. задании. Объем работы можно оценить по тех.заданию, добавляется больше ничего не будет или будет, но за отдельную плату. Основной трудностью, по моему мнению, будет подстроить скрипт сайта (скрипт доставки под шаблон «PDA_доставка и оплата.psd») т.к. выбор доставки и оплаты делается одной страницей.
Если вам что-то не понятно, то спрашивайте через icq, постараюсь быстро ответить. Пожалуйста, не беритесь за проект, если есть сомнения в своих силах. Срок исполнения 2-3 недели. Можно увеличить срок, просто не хотелось бы нарваться на человека, которые месяц растянет на 2. Оплата производится пропорционально выполненной работе поэтапно. Предоплата, если необходима - возможна.
ICQ 2пять3шесть73194 http://file.qip.ru/document/6rVpBmHe/Тех_задание.html
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