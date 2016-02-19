Выпадающее меню на сайте

# 1 — $ 10

Необходимо нарисовать выпадающее меню, которое впишется в дизайн сайта, и будет сочетаться со слайдером под ним. Цвета, прозрачность и т.д на ваше усмотрение. В разделе продукция 5 разделов N-table (Вставляем фото стола) , N-kiosk (инфо терминал), N-Kids (тимона), N-Bio(сканер с отпечатком пальца на ваше усмотрение), N-Business (рукопожатие "заключение сделки"). Под каждым логотипом видим пример продукции.

Сайт

http://novotouch.dotrunet.ru

Вознаграждение не большое из-за необходимости, просто, определить кандидата на дальнейшую разработку сайта.

Победителю отдам дорисовку всех элементов сайта.

Срок до 22.02.2016 09-00. СРОКИ ГОРЯТ!!!!! Жду примеры работ.

По всем вопросам с удовольствием отвечу в личке.