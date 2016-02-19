Выпадающее меню на сайте

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки296 просмотров
#1$10

Необходимо нарисовать выпадающее меню, которое впишется в дизайн сайта, и будет сочетаться со слайдером под ним. Цвета, прозрачность и т.д на ваше усмотрение.  В разделе продукция 5 разделов N-table (Вставляем фото стола) , N-kiosk (инфо терминал), N-Kids (тимона), N-Bio(сканер с отпечатком пальца на ваше усмотрение), N-Business (рукопожатие "заключение сделки").  Под каждым логотипом  видим пример продукции. 

Сайт

http://novotouch.dotrunet.ru

Вознаграждение не большое из-за необходимости, просто, определить кандидата на дальнейшую разработку сайта.

Победителю  отдам дорисовку всех элементов сайта.

Срок до 22.02.2016 09-00.     СРОКИ ГОРЯТ!!!!!  Жду примеры работ.

По всем вопросам с удовольствием отвечу в личке.

9 лет назад
novotouch
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Победитель конкурса

De3tor
32 года
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
9 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

De3tor
32 года
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
9 лет назад
#1

  • Похожие заказы

  • Дизайн лендинг-пейдж для товара в CPA

    Ищем дизайнера для лендингов товаров типа Зеленый кофе, Ягоды Годжи, Монастырский чай и пр. Адаптивный дизайн. После 1 лендинга возможно продолжение сотрудничества на постоянной основе (~15-20 лендов в месяц).

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен дизайн для сайта игры

    Вкратце о будущем сайте: экономическая игра "золотодобытчик", предполагается что шахты которые имеются у пользователя будут приносить золото. Сайт будет не много насыщен текстом. По типу лендинг. Что требуется: красивые, привлекающие внимания изображения 1) ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно навести лоск на сайте, сделать элементы кликабельнее

    Добрый день уважаемые дизайнеры. Ищу человека для с нестандартным мышлением и лёгкой рукой. Нужно улучшить некоторые элементы сайта, а так же проконсультировать меня по юзабилити. Тз находиться в приложении. Предоплату в 50% сделаю только людям ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка страниц для сайта

    $150

    Требуется разработать следующие макеты страниц: 1) Стартовая страница сайта. Пример - http://c2n.me/3uwFeRo  2) Стартовая страница категории БУ (включает отображение подкатегорий 1го и 2го уровня). Пример - http://c2n.me/3uwFiLJ  3) Страница списка товаров. Пример ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Конкурс на оформление главной страницы / лендинга

    $100

    Для компании оказывающей услуги подключения на корпоративные тарифы нужен дизайн лендинга. Все подробности в прикрепленном документе и эскизе страницы. Сайт будет гибридный, главная как лендинг, внутренние страницы как ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Редизайн свадебного сайта (+ мобильные версии)

    $180

    Приветствуем всех! Требуется разработка дизайна сайта; тематика – подготовка и организация свадьбы. Дополнительно разработать мобильные версии указанных страниц. На сайте присутствуют 2 основных типа добавляемых записей: статьи, интернет-магазины. В данный ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создать шапку для сайта

    Есть шапка на существующем сайте. Нужно создать новую. Предыдущая исчерпала себя. Сайт нотариуса. В шапке сайта обязательно будет фото нотариуса. Нужно сделать шапку в тонах всего сайта, гармонично включить фото владельца ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    9 лет назад