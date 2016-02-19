Ищем дизайнера для лендингов товаров типа Зеленый кофе, Ягоды Годжи, Монастырский чай и пр. Адаптивный дизайн. После 1 лендинга возможно продолжение сотрудничества на постоянной основе (~15-20 лендов в месяц).
Выпадающее меню на сайте
Необходимо нарисовать выпадающее меню, которое впишется в дизайн сайта, и будет сочетаться со слайдером под ним. Цвета, прозрачность и т.д на ваше усмотрение. В разделе продукция 5 разделов N-table (Вставляем фото стола) , N-kiosk (инфо терминал), N-Kids (тимона), N-Bio(сканер с отпечатком пальца на ваше усмотрение), N-Business (рукопожатие "заключение сделки"). Под каждым логотипом видим пример продукции.
Сайт
Вознаграждение не большое из-за необходимости, просто, определить кандидата на дальнейшую разработку сайта.
Победителю отдам дорисовку всех элементов сайта.
Срок до 22.02.2016 09-00. СРОКИ ГОРЯТ!!!!! Жду примеры работ.
По всем вопросам с удовольствием отвечу в личке.
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