Разработать дизайн шапки для блога dcpmama.ru, используя исходный материал (логотип и название) и сохранив имеющуюся цветовую гамму. Логотип в прикрепленном файле.
Выполнить редизайн (сверстать по готовому дизайну) сайта. Джумла
Добрый день.
Имеется сайт 1utilizator.ru, выполнен на Джумле.
Необходимо переделать на новый дизайн, дизайн на скрепке, главная страница и страница рездела.
Около 10ка СЕО-статей, url на которые не должен измениться. Выполнение очень желательно тоже на Джумле, у нас все сайты на ней. Понадобиться несколько модулей, в раздел "Галерея" и модуль "Стикеры" или "Связаться с менеджером" для вертикальной зеленой полоски "Сделать заказ", модуль "капча" (картинка защиты от роботов) в правый нижний угол, где "сделать заказ", может еще пара каких такого же типа.
Условия сотрудничества и оплаты - поэтапно:
Выполняем проект на вашем хостинге, как все будет готово я произвожу 75% оплаты, после оплаты переносим на мой хостинг, делаем финальные настройки, перевожу оставшиеся 25%. Предоплата НЕ возможна.
Победиделю будут предоставлены PSD макеты главной страницы и всех страниц разделов.
Работа не срочна, но и затягивать на пол года не стоит.
Прошу указывать цену и ориентировочный срок выполнения.
Спасибо.
Уважаемые фрилансеры!
Не забывайте указывать стоимость вашей работы и хотя бы ориентировочные сроки!
Заявки без цены будут понятны, как "Работа денег не стоит". Заявки без ориентировочного срока выполнения будут поняты, как "Срок выполнения - вечность". Спасибо за понимание.
Заявки фрилансеров
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