Выполнить редизайн (сверстать по готовому дизайну) сайта. Джумла

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок205 просмотров

Добрый день.

Имеется сайт 1utilizator.ru, выполнен на Джумле.

Необходимо переделать на новый дизайн, дизайн на скрепке, главная страница и страница рездела.

Около 10ка СЕО-статей, url на которые не должен измениться. Выполнение очень желательно тоже на Джумле, у нас все сайты на ней. Понадобиться несколько модулей, в раздел "Галерея" и модуль "Стикеры" или "Связаться с менеджером" для вертикальной зеленой полоски "Сделать заказ", модуль "капча" (картинка защиты от роботов) в правый нижний угол, где "сделать заказ", может еще пара каких такого же типа.

Условия сотрудничества и оплаты - поэтапно:

Выполняем проект на вашем хостинге, как все будет готово я произвожу 75% оплаты, после оплаты переносим на мой хостинг, делаем финальные настройки, перевожу оставшиеся 25%. Предоплата НЕ возможна.

Победиделю будут предоставлены PSD макеты главной страницы и всех страниц разделов.

Работа не срочна, но и затягивать на пол года не стоит.

Прошу указывать цену и ориентировочный срок выполнения.

Спасибо.

Уважаемые фрилансеры!

Не забывайте указывать стоимость вашей работы и хотя бы ориентировочные сроки!

Заявки без цены будут понятны, как "Работа денег не стоит". Заявки без ориентировочного срока выполнения будут поняты, как "Срок выполнения - вечность". Спасибо за понимание.

Joomla
10 лет назад
omgpc
45 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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