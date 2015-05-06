Выполнить редизайн (сверстать по готовому дизайну) сайта. Джумла

Добрый день.

Имеется сайт 1utilizator.ru, выполнен на Джумле.

Необходимо переделать на новый дизайн, дизайн на скрепке, главная страница и страница рездела.

Около 10ка СЕО-статей, url на которые не должен измениться. Выполнение очень желательно тоже на Джумле, у нас все сайты на ней. Понадобиться несколько модулей, в раздел "Галерея" и модуль "Стикеры" или "Связаться с менеджером" для вертикальной зеленой полоски "Сделать заказ", модуль "капча" (картинка защиты от роботов) в правый нижний угол, где "сделать заказ", может еще пара каких такого же типа.

Условия сотрудничества и оплаты - поэтапно:

Выполняем проект на вашем хостинге, как все будет готово я произвожу 75% оплаты, после оплаты переносим на мой хостинг, делаем финальные настройки, перевожу оставшиеся 25%. Предоплата НЕ возможна.

Победиделю будут предоставлены PSD макеты главной страницы и всех страниц разделов.

Работа не срочна, но и затягивать на пол года не стоит.

Прошу указывать цену и ориентировочный срок выполнения.

Спасибо.

Уважаемые фрилансеры!

Не забывайте указывать стоимость вашей работы и хотя бы ориентировочные сроки!

Заявки без цены будут понятны, как "Работа денег не стоит". Заявки без ориентировочного срока выполнения будут поняты, как "Срок выполнения - вечность". Спасибо за понимание.