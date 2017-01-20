Виртуальная клавиатура

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок116 просмотров

Есть готовый дизайн под мобильный лендинг (psd). Нужно на одной странице дорисовать виртуальную клавиатуру для ввода данных (латиница+цифры)

8 лет назад
drozdigor
Игорь 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

polosatic
Евгений 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
59 отзывов
8 лет назад
$25
2 дня
Красиво и быстро! Всем советую Евгения!
Отличный клиент, постановка задачи и коммуникация на высшем уровне! Спасибо за проект, рад буду еще посотрудничать!

Заявки фрилансеров

polosatic
Евгений 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
59 отзывов
8 лет назад

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