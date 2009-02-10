Внести изменения в дизайн

Добрый день, уважаемые фрилансеры! Объявляется конкурс на создание дизайна сайта для фирмы, осуществляющей свою деятельность в сфере межличностных коммуникаций. Подробнее - в ТЗ. Необходим опыт в создании оригинальных, технологичных сайтов. Требования к дизайну- стильно, дорого, элитно.Рассчитано ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт www.mauri.su
1. Хотелось бы доработать дизайн, внести незначительные изменения ( шрифт, цвета, иконки, доп. скрипты, эффекты). Все то, что могло бы привнести изюминку сайту.
Приветствуется креативность.
Макет и предложения присылайте на адрес [email protected]
Оплата зависит от объема работы.
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