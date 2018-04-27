Внести небольшие изменения в сайт , по шаблону psd и js

Добрый день Нужен Редизайн верхней части сайта [b]https://neopier.com[/b], (переделать и добавить элементов) из примеров - http://n-torrents.ru/ , (Компактная шапка с менюшкой, ниже горизонтальный блок из фильмов и игр и на фоне рекламка игры.) Повторюсь, нужен Редизайн не всего сайта! а ...