Внести небольшие изменения в сайт , по шаблону psd и js

$30
Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка126 просмотров
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1) Внести небольшие изменения в сайт , по шаблону psd (переверстать, слегка доработать js)

Сохранить адаптивность!!! Сохранить разрешение в psd файле!

Вся верстка и подробности ТЗ отражены в jpg файле.

Сроки 1-2 дня

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2) Скайп 

6 лет назад
nae
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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