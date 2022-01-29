Внести правки в макет фигма

Отличный исполнитель, выполнил все необходимые задачи по макету. Работает быстро и качественно. Предлагает как и где лучше сделать, что изменить. Нареканий к исполнителю нет. Хорошая коммуникация, всегда на связи. Не зря начал работу с данным исполнителем. В следующих проектах однозначно буду сотрудничать с ним. Спасибо.