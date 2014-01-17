Внутрение странички.

Спасибо Маргарите за ответственный подход к заданию. Проект был не простой. Изначально до конца я сам не понимал, что хочу, но Маргарита мастер своего дела! В ходе работы учитывались все пожелания. Подсказывала как грамотно решить вопрос юзабилити. Про ответственность, надежность, пунктуальность даже не говорю - 10 баллов. Сотрудничеством остался очень доволен. Буду рекомендовать знакомым.