Вписать кнопку на главной сайта

Комплексное дизайнерское решение (а лучше сайт под ключ) с создания Логотипа, цветовая гамма (3Д съемки можем сделать сами) с анимацией и эффектами. Подробности в другом моем проекте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
на главной странице сайта infodoktor.by разместить кнопку он-лайн запись на прием, ну то есть немного переработать дизайн шапки сайта
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