Нужен очень дорогой(качественный) дизайн. очень солидный. по фирменному стилю. дизайн - наполовину флэш. цитата владельца агенства: "Кароче нужен сайт. Половина на флэше. Агентству недвижимости, чтобы всё плавало и светилось". ...
Встроить скрипт в дизайн
Надо встроить сервис "автоматический обмен игровой валюты" с этого сайта http://gamedealer.ru/ в этот http://rfsclan.ru
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