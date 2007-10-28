Вёрстка из PSD для движка JOOMLA

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Здравствуйте всем. Необходима срочно вёрстка из PSD. Есть макет в ПСД нужно сверстать его для движка Joomla. Срок 3 дня Оплата 1 Гигабайт хостинга на 1 год.

ЗДесь комментарии не оставляйте не читаю Стучите в асю ICQ#: 373-650-365

Joomla
16 лет назад
wintech
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
oremaster
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
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