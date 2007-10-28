Вёрстка из PSD для движка JOOMLA

Необходимо сделать дизайн для сайта onlineigry.com, достаточно только главной страницы. Но дизайн не менять полностью, а только цветовую схему, фоновые рисунки и можно шрифты. желательно сделать светлым!!!!!! Логотип уже готов. Необходимо ТОЛЬКО фоновые рисунки и цветовую схему. Указываете, пожалуйста, предполагаемую ...
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Здравствуйте всем. Необходима срочно вёрстка из PSD. Есть макет в ПСД нужно сверстать его для движка Joomla. Срок 3 дня Оплата 1 Гигабайт хостинга на 1 год.
ЗДесь комментарии не оставляйте не читаю Стучите в асю ICQ#: 373-650-365
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