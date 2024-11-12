Требуется разработка прототипов сайта с акцентом на дизайн и визуализацию интерфейса. Ожидается создание четких и понятных макетов, которые помогут в дальнейшем процессе разработки.
Web Designer на проектную задачу
Я ищу web-дизайнера для проектной задачи на срок 2 недели. Работы заключаются в создании макетов в Figma для десктопной и мобильной версии. Необходимо опираться на текст, референсы и требования. Условия оплаты составляют 500-1000$ за 40-часовую неделю, окончательная сумма будет обсуждаться по итогам собеседования.
Требования:
1. Соблюдение брейк поинтов Webflow для адаптивного дизайна.
2. Срок создания одного экрана не более 8 часов (5 часов для десктопа, 3 часа для адаптива).
3. Дизайн должен помогать доносить смысл и вызывать положительные эмоции, работа со смыслами и эмоциями первична.
4. Дизайн должен быть легким для верстки, без сложных анимаций или перегруженных графических элементов.
5. Четкость в макетах: отсутствие дробных значений и бесконечных групп в группах; соблюдение простоты и порядка.
6. Строгое соблюдение гайдлайнов компании.
Важно наличие портфолио в данной сфере.
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