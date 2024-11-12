Web Designer на проектную задачу

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки16 просмотров

Я ищу web-дизайнера для проектной задачи на срок 2 недели. Работы заключаются в создании макетов в Figma для десктопной и мобильной версии. Необходимо опираться на текст, референсы и требования. Условия оплаты составляют 500-1000$ за 40-часовую неделю, окончательная сумма будет обсуждаться по итогам собеседования.

Требования:

1. Соблюдение брейк поинтов Webflow для адаптивного дизайна.

2. Срок создания одного экрана не более 8 часов (5 часов для десктопа, 3 часа для адаптива).

3. Дизайн должен помогать доносить смысл и вызывать положительные эмоции, работа со смыслами и эмоциями первична.

4. Дизайн должен быть легким для верстки, без сложных анимаций или перегруженных графических элементов.

5. Четкость в макетах: отсутствие дробных значений и бесконечных групп в группах; соблюдение простоты и порядка.

6. Строгое соблюдение гайдлайнов компании.

Важно наличие портфолио в данной сфере.

FigmaWebflowАдаптивный дизайнДизайн мобильных приложенийДизайн сайтов
6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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