Web-дизайнер на постоянную удаленную работу

Компания SkillUP объявляет конкурс на вакансию веб-дизайнера для нового проекта — международной IT-республики в Батуми. Это — яркий, движовый, уникальный проект, который принесет вам массу удовольствия, а также станет очень весомым пунктом в портфолио, потому что ваши работы будут связаны с крупнейшими мировыми IT-компаниями.

Требования:

- Опыт в веб-дизайне — не менее 5 лет

- Опыт в полиграфическом дизайне

- Примеры в портфолио по всем ключевым видам работ — дизайн сайта, дизайн лендинга, дизайн презентации, разработка фирменного стиля.

- Удаленная работа на полный рабочий день (40 часов в неделю)

Обязанности:

- разработка фирменного стиля и брендбука (лого, цвета, шрифты и т.д.)

- дизайн сайта: главная + типовые + блог

- дизайн презентаций дизайн писем email рассылки

- дизайн обложек для социальных сетей

- дизайн для контента (картинки, баннеры, иконки и т.д.)

- дизайн полиграфической продукции: визиток, брошюр, баннеров, стендов,

- другие задачи по дизайну, которые могут понадобиться в процессе работы

Условия работы:

- удаленная работа (полный день, 40 часов в неделю, без халтуры)

- оплата ежемесячно и регулярно

- возможность бесплатно участвовать в мероприятиях Batumi IT Republic (профессиональных мастер-классах, лекциях всемирно известных мастеров)

- работа в веселом и творческом коллективе