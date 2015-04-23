Приветствую! Требуется человек с опытом оптимизации под мобильные устройства и планшеты сайта, верстка которого на html 5. Важно, что адрес сайта должен оставаться неизменным! А также очень важно пройти валидацию выполненных работ ...
Web-дизайнер на постоянную удаленную работу
Компания SkillUP объявляет конкурс на вакансию веб-дизайнера для нового проекта — международной IT-республики в Батуми. Это — яркий, движовый, уникальный проект, который принесет вам массу удовольствия, а также станет очень весомым пунктом в портфолио, потому что ваши работы будут связаны с крупнейшими мировыми IT-компаниями.
Требования:
- Опыт в веб-дизайне — не менее 5 лет
- Опыт в полиграфическом дизайне
- Примеры в портфолио по всем ключевым видам работ — дизайн сайта, дизайн лендинга, дизайн презентации, разработка фирменного стиля.
- Удаленная работа на полный рабочий день (40 часов в неделю)
Обязанности:
- разработка фирменного стиля и брендбука (лого, цвета, шрифты и т.д.)
- дизайн сайта: главная + типовые + блог
- дизайн презентаций дизайн писем email рассылки
- дизайн обложек для социальных сетей
- дизайн для контента (картинки, баннеры, иконки и т.д.)
- дизайн полиграфической продукции: визиток, брошюр, баннеров, стендов,
- другие задачи по дизайну, которые могут понадобиться в процессе работы
Условия работы:
- удаленная работа (полный день, 40 часов в неделю, без халтуры)
- оплата ежемесячно и регулярно
- возможность бесплатно участвовать в мероприятиях Batumi IT Republic (профессиональных мастер-классах, лекциях всемирно известных мастеров)
- работа в веселом и творческом коллективе
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