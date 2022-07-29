Website на Wordpress или Shopify

$550
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок73 просмотра

Добрый день Алексей,

хотим предложить вам разработку сайта для рекламного агенства в Германии. Предпочтительно на WordPress или Shopify. 

Сайт должен быть готов до 24го сентября. 

Бюджет: 500€

если вам интересно, с удовольствием обсудим и расскажем детали. 

с уважением, Анастасия 

ShopifyWordPress
3 года назад
guest_16591746801086
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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